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Сергей Лазарев улетел от холодного московского лета в Турцию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пока москвичи и гости столицы жалуются на холодное лето в городе, звезды российского шоу-бизнеса при первой же возможности улетают в теплые края. Место для отпуска в своем напряженном графике нашел и Сергей Лазарев. Артист улетел в Турцию.
На своей странице в соцсети Instagram 36-летний певец на зависть москвичей опубликовал красочное фото из Бодрума, где он позирует на террасе гостиничного номера в пустой ванной с бокалом коктейля.
«It’s Time to Relax… В отличие от Москвы лето в Бодруме никто не отменял. Поэтому настроение-летнее, коктейль-летний Как там дела у вас? Что с погодой? », — подписал новый снимок Лазарев.
Многие поклонники из столицы и регионов Центральной России пожаловались на холодную погоду и написали, что завидуют артисту.
Недавно Сергей рассказал фанатам, почему он так часто летает в Майами. Певец объяснил, что у него нет недвижимости в США. Из-за сложных отношений между нашими странами он боится что-либо приобретать в Штатах. Но при этом он любит отдыхать во Флориде и набираться там сил.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Турция
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