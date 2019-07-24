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«Корчусь от боли»: Подольская получила травму на отдыхе 

Рамблер 1 час назад
Фото: @nataliapodolskaya
Наталья Подольская получила травму во время отдыха в Испании. Об этом певица рассказала подписчикам в Instagram.
Супруга Владимира Преснякова-младшего призналась, что травмировалась во время игры в бадминтон с сыном Артемием.
По ее словам, все произошло внезапно: отбивая удар, она потянула мышцы и упала на землю, «корчась от боли в пояснице».
«Вот вчера вечером стали играть, я сделала шаг, подняла руку, чтобы отбить и вдруг … хрясь, ааааа, и я на земле корчусь от боли в пояснице!» — сообщила певица.
По возвращению на родину Подольская сделала МРТ, чтобы определить причину боли.
Однако травма не помешает ближайшим планам певицы: 25 июля она вылетает в Баку на фестиваль «Жара».
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Испания
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