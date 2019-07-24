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Карел Готт заболел воспалением легких 

ТАСС 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Звезда мировой эстрады, чешский певец Карел Готт отменил концерт из-за болезни — воспаления легких. Об этом сообщила в среду журналистам его продюсер Анета Штолцова.
"Карел Готт чрезвычайно сожалеет, что из-за воспаления легких должен отменить запланированный на четверг концерт", — сказала она.
Маэстро, которому 14 июля исполнилось 80 лет, должен был выступить 25 июля на музыкальном фестивале в городе Либерец (Северная Чехия). Это был его единственный запланированный до конца текущего года концерт.
Готт в последние годы перенес несколько операций из-за онкологического заболевания. Он страдает сердечной недостаточностью и находится под постоянным наблюдением медиков.
В Чехии выпущено свыше 200 наименований грампластинок, аудиокассет и дисков с записями песен в исполнении Готта. Десятки грампластинок, аудиокассет и дисков с его песнями огромными тиражами были выпущены в СССР и в России.
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