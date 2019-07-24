«Нет, подождите»: Серов о поручительстве за Шишканова

«Нет, подождите, я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка», — заявил он.

Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что около 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта написали письмо в поддержку Олега Шишканова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В письме отмечается, что Шишканов организовывал спортивные мероприятия, основал футбольный клуб «Сатурн» , поддерживал ополченцев Донбасса.

В материале РБК также указано, что Александр Серов подтвердил, что призывал перевести Шишканова под домашний арест, «потому что в последние десять лет его благотворительная деятельность зашкаливает».