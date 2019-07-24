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«Нет, подождите»: Серов о поручительстве за Шишканова 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Александр Серов опроверг информацию о поручительстве за предполагаемого вора в законе Олега Шишканова (Медведева), сообщает «Дождь».
«Нет, подождите, я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка», — заявил он.
Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что около 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта написали письмо в поддержку Олега Шишканова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Письмо с просьбой перевести Шишканова под домашний арест зачитала на заседании суда его адвокат Дарья Евменина. По ее словам, среди подписантов: бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев и Юрий Семин, певцы Лев Лещенко, Александр Серов и Любовь Успенская.
В письме отмечается, что Шишканов организовывал спортивные мероприятия, основал футбольный клуб «Сатурн», поддерживал ополченцев Донбасса.
В материале РБК также указано, что Александр Серов подтвердил, что призывал перевести Шишканова под домашний арест, «потому что в последние десять лет его благотворительная деятельность зашкаливает».
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Серов , Григорий Березкин , Лев Лещенко , Юрий Семин , Любовь Успенская , Валерий Газзаев , Олег Шишканов , ФК "Сатурн" , РБК
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