«Нет, подождите»: Серов о поручительстве за Шишканова 

Певец Александр Серов опроверг информацию о поручительстве за предполагаемого вора в законе Олега Шишканова (Медведева), сообщает «Дождь».
«Нет, подождите, я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка», — заявил он.
Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что около 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта написали письмо в поддержку Олега Шишканова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Письмо с просьбой перевести Шишканова под домашний арест зачитала на заседании суда его адвокат Дарья Евменина. По ее словам, среди подписантов: бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев и Юрий Семин, певцы Лев Лещенко, Александр Серов и Любовь Успенская.
В письме отмечается, что Шишканов организовывал спортивные мероприятия, основал футбольный клуб «Сатурн», поддерживал ополченцев Донбасса.
В материале РБК также указано, что Александр Серов подтвердил, что призывал перевести Шишканова под домашний арест, «потому что в последние десять лет его благотворительная деятельность зашкаливает».