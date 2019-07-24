Пристрастившуюся к поэзии Анфису Чехову осудили за голое фото

Впрочем, в этот раз поклонников артистки больше заинтересовали не строки ее произведения, а то, каким фото она его сопроводила. Анфиса смело продемонстрировала кадр, на котором она обнажена и стоит спиной к фотографу, взяв под узды двух лошадей.

Многие поклонники Чеховой заявили, что такой глубокомысленный стих о любви и слабости совершено не гармонирует с весьма откровенным фото.