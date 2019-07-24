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Пристрастившуюся к поэзии Анфису Чехову осудили за голое фото 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Анфиса Чехова опубликовала стихотворение собственного сочинения в социальных сетях. Текст знаменитость написала от лица мужчины, который так и не смог побороть свою слабость, несмотря на любовь дорогой женщины.
Впрочем, в этот раз поклонников артистки больше заинтересовали не строки ее произведения, а то, каким фото она его сопроводила. Анфиса смело продемонстрировала кадр, на котором она обнажена и стоит спиной к фотографу, взяв под узды двух лошадей.
Многие поклонники Чеховой заявили, что такой глубокомысленный стих о любви и слабости совершено не гармонирует с весьма откровенным фото.
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Шоу-бизнес , Анфиса Чехова
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