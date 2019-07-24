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Наш ответ Metallica: гитарист «Кино» исполнил «Enter Sandman» с оркестром 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Побывавшая недавно с концертом в Москве группа Metallica удивила зрителей, исполнив песню Виктора Цоя «Группа крови».
Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян ответил группе Metallica, которая на своем недавнем выступлении в Москве исполнила культовую песню Виктора Цоя «Группа крови».
На концерте «Симфоническое КИНО» в Московском доме музыки, посвященном 30-летию выхода альбома «Группа крови», Юрий Каспарян вместе с симфоническим оркестром сыграл, в свою очередь, композицию Metallica «Enter Sandman».
Для группы Metallica стало хорошей традицией, выступая в разных странах, исполнять наиболее популярные там песни. Так, выступая в Швеции, музыканты сыграли песню группы «ABBA». А россиян порадовали «Группой крови».
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