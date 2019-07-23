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Актрису Доронину обокрали в Москве 

Lenta.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: сериал «Кухня»
Квартиру актрисы «Мосфильма» Елены Дорониной обокрали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 23 июля.
Отмечается, что преступники проникли в московскую квартиру артистки на Судостроительной улице, подобрав ключи. Они похитили 60 тысяч рублей и ювелирные изделия. Сумма похищенного составила 258 тысяч рублей.
Доронина обратилась в полицию, по факту произошедшего ведется проверка.
48-летняя Елена Доронина снялась в таких сериалах, как «Метод», «Отель Элеон» и «Ермак».
В апреле сообщалось, что певицу Анну Корсун, известную как Maruv, обокрали в украинском аэропорту Борисполь. Она заявила, что это уже второй подобный инцидент в ее жизни, и обматерила компанию «Международные авиалинии Украины».
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