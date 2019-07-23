«Категорически против»: Немоляева отчитала матерщинника Шнура

Актриса Светлана Немоляева снялась в комедии «Этаж» вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. По словам артистки, творческий стиль с использованием нецензурной лексики ей чужд, но она была рада поработать с исполнителем.

Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала о своем сотрудничестве с Сергеем Шнуровым на съемках фильма «Этаж» Стаса Мареева. По словам артистки, она не разделяет его увлечение нецензурной лексикой, однако работа с «одиозным» музыкантом оставила приятное впечатление.

«Я категорически против. Конечно, на таком языке говорят практически все, да и раньше так говорили. Наши знаменитые поэты тоже использовали нецензурную лексику, но не переносили ее ни в поэзию, ни в прозу. А их произведения от этого не становились хуже», — приводит слова Немоляевой «Интерфакс».

Кроме того, актриса отметила, что она была рада вернуться на «Ленфильм» . В 1958 году она снялась в своей первой серьезной работе — в » Евгении Онегине Романа Тихомирова . По ее словам, именно с этого фильма она полюбила эту студию и ее людей.

«Эти съемки стали для меня настоящим подарком! — призналась она. — К тому же картина снималась на «Ленфильме» — киностудии, которую я очень люблю. Она начинает восстанавливаться после распада, случившегося в 1990-е. Как ни странно, студия сохранила атмосферу, в которую я окунулась, будучи еще девочкой».

В фильме «Этаж» Немоляева сыграла роль дворянки с аристократическими манерами, которой приходится жить в питерской коммунальной квартире, ранее целиком принадлежавшей ее семье.

«Не буду говорить, в чем именно заключается интрига. Она детективная и связана именно с моей героиней», — поделилась подробностями сюжета знаменитость.

Помимо Шнурова, партнерами народной артистки России по съемочной площадке стали Лия Ахеджакова, Михаил Боярский и Семен Стругачев.

Накануне, 22 июля, Шнуров разместил в инстаграме стихотворение, в котором высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку оправдаться после его обвинений. Лидер группы «Ленинград» заявил, что ответные строчки журналистке сочинил режиссер Константин Богомолов , с которым, по слухам, они состоят в романтических отношениях.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!» — цитирует Шнурова НСН.

Собчак быстро отреагировала на нападку Шнура, опубликовав под его записью ответ в стихотворной форме. Звезда подчеркнула, что все творчество артиста держалось на его бывшей жене Матильде. Собчак сравнила ее с розеткой, от которой лидер Ленинграда «питался».

«Твоей розеткой была Матильда! // Она укрывала, сродни плащу. // Она от похмелья тебя спасала. За Богомолова отомщу: // А может, и песни она писала?» — предположила Собчак.

Музыкант, в свою очередь, напомнил своей оппонентке о ее репутации, подпорченной из-за романа с Богомоловым, который побудил ее уйти из семьи.