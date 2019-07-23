«Репутация у ней, побойтесь бога»: Шнуров унизил Собчак

Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для «стихотворного батла» вместо нее писал режиссер Константин Богомолов . В своем инстаграме он опубликовал стихотворение, в котором назвал оппонентку «затычкой в каждой бочке» и напомнил о ее репутации.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в инстаграме стихотворение, в котором высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку оправдаться после его обвинений. Напомним, ранее музыкант признался, что его самым интересным соперником в стихотворных баттлах был режиссер Константин Богомолов. Певец заявил, что именно он является автором стихотворений журналистки, которая, согласно слухам, состоит с постановщиком в романтических отношениях.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно.

Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!» — цитирует Шнурова НСН.

Телеведущая быстро отреагировала на нападку Шнура, опубликовав под его записью ответ в стихотворной форме. Она уверенно заявила, что все творчество артиста держалось на его бывшей жене Матильде. Собчак сравнила ее с розеткой, от которой лидер Ленинграда «питался».

«Твоей розеткой была Матильда! // Она укрывала, сродни плащу. // Она от похмелья тебя спасала. За Богомолова отомщу: // А может, и песни она писала?» — предположила Собчак.

Музыкант, в свою очередь, напомнил своей оппонентке о ее репутации, подпорченной из-за романа с Богомоловым, который побудил ее уйти из семьи.

«Честная, спросите у Максима. // Репутация у ней, побойтесь бога, // Все предъявы ваши вышли мимо, // И не трогают ее даже немного. // Что на доме-два жила, так враки это. // Все на людях и всегда же при параде», — с иронией написал Шнуров.

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана. Спустя некоторое время журналистка ответила лидеру «Ленинграда» в той же стихотворной форме.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала телеведущая.

В марте 2019-го артист посвятил свое очередное стихотворение разводу Собчак и Виторгана. В своем произведении Шнуров заявил, что все, за что берется Ксения, превращается в скандальное реалити-шоу «Дом-2». В ответ на это обвинение журналистка вызвала музыканта на баттл, пригласив его стать героем Youtube-шоy «Осторожно, Собчак», но получила отказ.

«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. // Почуял, что ли, злую западню. // Труслив я стал, да, и тут делом грешным, // Всяк понимаю, как отказом я садню. // Такой уж возраст, что не до приколов. // Не страшно от тебя стихом в торец. // Боюсь, меня [изобьет] Богомолов, // Повеса и прославленный боец», — написал Шнуров в инстаграме.

В январе 2019 года, когда Собчак и Виторган еще были в браке, в центре Москвы произошла драка между супругом телеведущей и ее предполагаемым любовником Богомоловым. По словам очевидцев, мужчины повздорили и вышли из кафе на улицу, после чего актер нанес режиссеру несколько ударов кулаком по лицу и по голове.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — рассказал свидетель в интервью «Пятому каналу».

Накануне 8 марта звездная пара публично заявила о своем решении развестись, опубликовав на своих страницах в инстаграме аналогичные посты. Спустя несколько месяцев они официально расторгли брак.