Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск

Актер Максим Виторган оправился от развода и отдыхает вместе с новой возлюбленной — грузинской актрисой Нино Нинидзе . Такой вывод сделан поклонниками артистов и прессой, основываясь на фотографиях в инстаграме и инсайдерских сведениях телеграм-каналов.

Согласно изданию, такой вывод сделали подписчики знаменитостей в инстаграме, обратившие внимание на то, что Виторган и Нинидзе одновременно выкладывают в сторис фотографии из одного и того же бара.

Также на прошлой неделе Виторган поздравил Нинидзе с 28-м днем рождения, опубликовав в инстаграме ее чувственный полуобнаженный снимок.

«С днем рождения, ребенок», — написал актер на грузинском языке.

Следом за этим режиссер Константин Богомолов , который стал новым возлюбленным бывшей жены Виторгана Ксении Собчак , поделился видео, на котором он позирует вместе со звездой. На кадрах видно, как пара плывет на катере и смотрит в камеру. Внезапно ролик прерывается на самом интересном месте: Богомолов поворачивается к Собчак, будто бы собираясь поцеловать. Постановщик сопроводил видео хэштегом #наснедогонят.

Слухи о новом романе актера стали распространяться в середине июля. Тогда Виторгана заметили на спектакле «Земля Нод» на ВДНХ в сопровождении грузинской звезды. По информации телеграм-канала «Только никому», влюбленные держались за руки.

Примечательно, что в этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод с 39-летним актером Кириллом Плетневым , в браке с которым у нее родился сын. Согласно информации СМИ, она уже больше трех месяцев встречается с Виторганом, о чем долгое время было известно только родственникам и близким друзья пары.

О разводе Нинидзе и Плетнева стало известно в мае, актеры опубликовали в своих соцсетях одинаковую совместную фотографию и сопроводили ее одним и тем же текстом. Бывшие супруги признались, что решение развестись пришло к ним не в один день, а также, что произошедшее не помешает им обоим продолжить вместе растить сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали артисты.

Вместе с тем они попросили поклонников и журналистов позволить им оставить в секрете причину расставания.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написали бывшие супруги.

Позже Плетнев выложил в своем инстаграме видеообращение, в котором сообщил поклонникам о том, что на протяжении восьми лет он страдает от приступа панических атак.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — рассуждал актер.

Получив от своих подписчиков большое количество откликов со словами поддержки, Плетнев записал записал видеообращение с благодарностью за внимание к нему.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал кинематографист.

Вместе с тем Плетнев отметил, что в настоящее время находится не в самой лучшей психологической форме и намерен делиться с подписчиками тем, что «накапывает в себе».

«Я сейчас нахожусь не в самой, скажем так, лучшей форме психологической. У меня сейчас резко почему-то скачет настроение, есть какие-то депрессивные моменты, есть моменты тревоги и даже панических атак. И, вы знаете — потрясающе, я вчера читаю и чувствую: «Блин, а ведь я не один. Я не один, таких людей много». И не я один боюсь в какой-то момент выйти из дома», — подчеркнул он.

Зимой 2019 года Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за предполагаемого романа с Собчак. В марте супруги подтвердили, что живут отдельно, выложив в инстаграм одинаковые посты. После расставания они продолжили вместе воспитывать сына.