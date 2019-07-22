Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск 

Актер Максим Виторган оправился от развода и отдыхает вместе с новой возлюбленной — грузинской актрисой Нино Нинидзе. Такой вывод сделан поклонниками артистов и прессой, основываясь на фотографиях в инстаграме и инсайдерских сведениях телеграм-каналов.
Согласно изданию, такой вывод сделали подписчики знаменитостей в инстаграме, обратившие внимание на то, что Виторган и Нинидзе одновременно выкладывают в сторис фотографии из одного и того же бара.
Также на прошлой неделе Виторган поздравил Нинидзе с 28-м днем рождения, опубликовав в инстаграме ее чувственный полуобнаженный снимок.
«С днем рождения, ребенок», — написал актер на грузинском языке.
Следом за этим режиссер Константин Богомолов, который стал новым возлюбленным бывшей жены Виторгана Ксении Собчак, поделился видео, на котором он позирует вместе со звездой. На кадрах видно, как пара плывет на катере и смотрит в камеру. Внезапно ролик прерывается на самом интересном месте: Богомолов поворачивается к Собчак, будто бы собираясь поцеловать. Постановщик сопроводил видео хэштегом #наснедогонят.
Слухи о новом романе актера стали распространяться в середине июля. Тогда Виторгана заметили на спектакле «Земля Нод» на ВДНХ в сопровождении грузинской звезды. По информации телеграм-канала «Только никому», влюбленные держались за руки.
Примечательно, что в этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод с 39-летним актером Кириллом Плетневым, в браке с которым у нее родился сын. Согласно информации СМИ, она уже больше трех месяцев встречается с Виторганом, о чем долгое время было известно только родственникам и близким друзья пары.
О разводе Нинидзе и Плетнева стало известно в мае, актеры опубликовали в своих соцсетях одинаковую совместную фотографию и сопроводили ее одним и тем же текстом. Бывшие супруги признались, что решение развестись пришло к ним не в один день, а также, что произошедшее не помешает им обоим продолжить вместе растить сына.
«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали артисты.
Вместе с тем они попросили поклонников и журналистов позволить им оставить в секрете причину расставания.
«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написали бывшие супруги.
Позже Плетнев выложил в своем инстаграме видеообращение, в котором сообщил поклонникам о том, что на протяжении восьми лет он страдает от приступа панических атак.
«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — рассуждал актер.
Получив от своих подписчиков большое количество откликов со словами поддержки, Плетнев записал записал видеообращение с благодарностью за внимание к нему.
«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал кинематографист.
Вместе с тем Плетнев отметил, что в настоящее время находится не в самой лучшей психологической форме и намерен делиться с подписчиками тем, что «накапывает в себе».
«Я сейчас нахожусь не в самой, скажем так, лучшей форме психологической. У меня сейчас резко почему-то скачет настроение, есть какие-то депрессивные моменты, есть моменты тревоги и даже панических атак. И, вы знаете — потрясающе, я вчера читаю и чувствую: «Блин, а ведь я не один. Я не один, таких людей много». И не я один боюсь в какой-то момент выйти из дома», — подчеркнул он.
Зимой 2019 года Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за предполагаемого романа с Собчак. В марте супруги подтвердили, что живут отдельно, выложив в инстаграм одинаковые посты. После расставания они продолжили вместе воспитывать сына.