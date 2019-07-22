Шнуров резко ответил Собчак

Лидер группировки «Ленинград» ответил Ксении Собчак , которая обиделась на его шутку о том, что стихи для баттла с ним ей писал Константин Богомолов

Ксения разразилась гневной тирадой в стихах, заявив, что Шнуров ведет себя «как м…дила» и не хочет признать, что его «уделала баба».

В ответном стихотворении Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой …опе» и констатировал, что эта болезнь не лечится.

Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо,

И не трогают её даже немного.

Что на дома-два жила, так враки это.

Всё на людях и всегда же при параде.

Ну подумаешь, что пососала где-то,

Это ж хулиганства просто ради.

Всё сама: стихи, х..и и прозу,

Ни к чему ей Богомолов даже.

Я клянусь, клянусь своим циррозом

И её «интервьюерским» стажем, —

Чту заслуги перед человечеством

Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.

Есть болезни, что совсем не лечатся,