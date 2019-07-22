Шнуров резко ответил Собчак 

Лидер группировки «Ленинград» ответил Ксении Собчак, которая обиделась на его шутку о том, что стихи для баттла с ним ей писал Константин Богомолов.
Ксения разразилась гневной тирадой в стихах, заявив, что Шнуров ведет себя «как м…дила» и не хочет признать, что его «уделала баба».
В ответном стихотворении Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой …опе» и констатировал, что эта болезнь не лечится.
Честная, спросите у Максима.
Репутация у ней, побойтесь бога,
Все предъявы ваши вышли мимо,
И не трогают её даже немного.
Что на дома-два жила, так враки это.
Всё на людях и всегда же при параде.
Ну подумаешь, что пососала где-то,
Это ж хулиганства просто ради.
Всё сама: стихи, х..и и прозу,
Ни к чему ей Богомолов даже.
Я клянусь, клянусь своим циррозом
И её «интервьюерским» стажем, —
Чту заслуги перед человечеством
Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.
Есть болезни, что совсем не лечатся,
Быть затычкой в каждой …опе, например.
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Честная, спросите у Максима. Репутация у ней, побойтесь бога, Все предъявы ваши вышли мимо, И не трогают её даже немного. Что на дома-два жила, так враки это. Всё на людях и всегда же при параде. Ну подумаешь, что пососала где-то, Это ж хулиганства просто ради. Всё сама: стихи, хуи и прозу, Ни к чему ей Богомолов даже. Я клянусь, клянусь своим циррозом И её «интервьюерским» стажем, — Чту заслуги перед человечеством Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер. Есть болезни, что совсем не лечатся, Быть затычкой в каждой жопе, например.