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Виторгана заметили на отдыхе с новой девушкой 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Максим Виторган провел выходные в Одессе в компании Нино Нинидзе, пишет «Телепрограмма».
Виторган опубликовал видео в «сториз», на которой внимательные подписчики разглядели женскую ступню и сделали вывод, что она принадлежит Нинидзе.
teleprogramma.pro
Сама актриса тоже поделилась загадочным видео, на котором она идет по улице за руку с мужчиной.
teleprogramma.pro
Напомним, слухи о романе Виторгана и Нинидзе появились в начале июля, после того, как пару стали замечать на различных модных мероприятиях.
Оба актера недавно расстались со своими половинками: 46-летний Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак, 28-летняя Нино Нинидзе рассталась с Кириллом Плетневым.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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