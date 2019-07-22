Виторгана заметили на отдыхе с новой девушкой

Виторган опубликовал видео в «сториз», на которой внимательные подписчики разглядели женскую ступню и сделали вывод, что она принадлежит Нинидзе.

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Сама актриса тоже поделилась загадочным видео, на котором она идет по улице за руку с мужчиной.

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Напомним, слухи о романе Виторгана и Нинидзе появились в начале июля, после того, как пару стали замечать на различных модных мероприятиях.