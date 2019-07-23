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Лоза раскритиковал исполнение «Группы Крови» музыкантами Metallica 

РИА Новости + ещё 27 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Юрий Лоза в фейсбуке прокомментировал исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica.
По его словам, в нем нет ничего удивительного, поскольку по всему миру музыканты выступают с композициями стран, в которых проходят гастроли.
"Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться".
Он выразил мнение, что для того, чтобы показать уважение к своей аудитории, музыканты стараются найти новое звучание и выучить текст.
Однако группа Metallica пошла по простому пути: "А если хотят, как говорится, "бросить кость", то не вникая в смысл пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр".
Кроме того, им не удалось привнести ничего нового с точки зрения аранжировки, считает Лоза.
Так, американцы решили "отстреляться и забыть как страшный сон", заключил музыкант.
21 июля Metallica исполнила легендарную композицию "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Позже концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты выучили песню Виктора Цоя. На ней русский текст написан латиницей и разбит на слоги.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Виктор Цой
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