Лоза раскритиковал исполнение «Группы Крови» музыкантами Metallica

По его словам, в нем нет ничего удивительного, поскольку по всему миру музыканты выступают с композициями стран, в которых проходят гастроли.

"Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться".

Он выразил мнение, что для того, чтобы показать уважение к своей аудитории, музыканты стараются найти новое звучание и выучить текст.

Однако группа Metallica пошла по простому пути: "А если хотят, как говорится, "бросить кость", то не вникая в смысл пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр".

Кроме того, им не удалось привнести ничего нового с точки зрения аранжировки, считает Лоза.

Так, американцы решили "отстреляться и забыть как страшный сон", заключил музыкант.

21 июля Metallica исполнила легендарную композицию "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

Позже концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты выучили песню Виктора Цоя. На ней русский текст написан латиницей и разбит на слоги.