«Опять?»: на тумбочке Алибасова заметили бутылку «Крота»

Бари Алибасов пристрастился к средству для прочистки труб «Крот», которым отравился полтора месяца назад. Об этом сам продюсер сообщил в своем инстаграме

4 июня Алибасов выпил «Крота», перепутав его с соком, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в больницу, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы. С тех пор продюсер был множество раз обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. Сам Алибасов опровергает это.

Два дня назад продюсер опубликовал в инстаграме снимок, на котором запечатлен с голым торсом у кровати, на которой лежит его жена Лидия Федосеева-Шукшина . 71-летний Алибасов и 80-летняя актриса поженились осенью 2018 года.

«Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтобы я не разгуливал по дому в трусах», — сообщил продюсер в подписи к фото.

Между тем пользователей социальной сети больше заинтересовало не известие, которым с ними поделился Алибасов, а бутылка, которая стоит на его прикроватной тумбочке.