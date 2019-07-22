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«Опять?»: на тумбочке Алибасова заметили бутылку «Крота» 

Рамблер 1 час назад
Бари Алибасов пристрастился к средству для прочистки труб «Крот», которым отравился полтора месяца назад. Об этом сам продюсер сообщил в своем инстаграме.
4 июня Алибасов выпил «Крота», перепутав его с соком, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в больницу, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы. С тех пор продюсер был множество раз обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. Сам Алибасов опровергает это.
Два дня назад продюсер опубликовал в инстаграме снимок, на котором запечатлен с голым торсом у кровати, на которой лежит его жена Лидия Федосеева-Шукшина. 71-летний Алибасов и 80-летняя актриса поженились осенью 2018 года.
«Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтобы я не разгуливал по дому в трусах», — сообщил продюсер в подписи к фото.
Между тем пользователей социальной сети больше заинтересовало не известие, которым с ними поделился Алибасов, а бутылка, которая стоит на его прикроватной тумбочке.
«Опять "Крот"?!» — задалась вопросом одна из них и получила в ответ от самого продюсера одно слово — «привычка».
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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