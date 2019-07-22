Хрусталев тайно женился

Впервые о том, что 40-летний телеведущий и 29-летняя певица встречаются, стало известно два года назад. Тогда они вместе пришли на одно из светских мероприятий.

Их друзья рассказывали прессе, что Хрусталев влюблен «как мальчишка» — постоянно дарит возлюбленной цветы, делает сюрпризы, возит в путешествия — в Италию, Испанию, Норвегию, Австралию, на Бали и Шри-Ланку.

«Ребята безумно счастливы», — рассказал собеседник «СтарХита».

По его словам, не так давно Гончарук представила телеведущего своей семье в Киеве. Та была им очарована. Во время же одного из последних путешествий Хрусталев предложил возлюбленной стать его женой, и она согласилась.

В июле пара «тихо, без изысков» зарегистрировала первый для обоих официальный брак и вновь отправилась в путешествие — на этот раз свадебное.