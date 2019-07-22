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Хрусталев тайно женился 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук тайно поженились, рассказал «СтарХиту» осведомленный собеседник.
Впервые о том, что 40-летний телеведущий и 29-летняя певица встречаются, стало известно два года назад. Тогда они вместе пришли на одно из светских мероприятий.
Их друзья рассказывали прессе, что Хрусталев влюблен «как мальчишка» — постоянно дарит возлюбленной цветы, делает сюрпризы, возит в путешествия — в Италию, Испанию, Норвегию, Австралию, на Бали и Шри-Ланку.
«Ребята безумно счастливы», — рассказал собеседник «СтарХита».
По его словам, не так давно Гончарук представила телеведущего своей семье в Киеве. Та была им очарована. Во время же одного из последних путешествий Хрусталев предложил возлюбленной стать его женой, и она согласилась.
В июле пара «тихо, без изысков» зарегистрировала первый для обоих официальный брак и вновь отправилась в путешествие — на этот раз свадебное.
Шоу-бизнес , Дмитрий Хрусталев , StarHit
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