Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова прокомментировала сообщения о свадьбе 

РИА Новости + ещё 1 7 минут назад
Фото: Р-Спорт
Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit назвала сплетнями сообщения о том, что она якобы выходит замуж.
"Сплетни иногда бегут впереди меня. Уже столько небылиц и выдумок сочинили. Позитив и смех — лучшие лекарства в борьбе с клеветой", — сказала она.
Также Волочкова объяснила, что рассталась с певцом Николаем Басковым, поскольку "каждый из них идет своим путем по дороге творчества".
"Мы оба самодостаточны. Расстаться на время — не значит разойтись", — пояснила балерина.
Она также заявила, что уже давно не обращает внимания на выпады недоброжелателей в свой адрес, но иногда отвечает хейтерам, чтобы их раззадорить.
Последние новости
Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором "Рустави 2" Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Шоу-бизнес , Николай Басков , Анастасия Волочкова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленского предупредили о ловушке2
Украинские десантники утонули в БМД5
Зеленский сделал заявление после звонка Путину166
«Это катастрофа для будущего Украины»307
ФСБ задержала майора МЧС на совещании у мэра21
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение