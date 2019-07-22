Рыбин отказался разводиться с Сенчуковой

Рыбин и Сенчукова женаты с 1998 года. У них есть общий сын Василий. В феврале 2019-го ему исполнилось 20 лет. Осенью 2018-го артисты объявили, что больны одним и тем же видом рака кожи, а в мае следующего года — что выздоровели.

Вчера на вопрос «СтарХита» о том, сможет ли он развестись с женой, лидер группы «Дюна» заверил, что нет, однако вовсе не по причине перенесенных вместе болезней.

«Мы с женой никогда не разведемся, потому что не сможем поделить честно заработанное имущество», — признался Рыбин то ли в шутку, то ли всерьез.

В том же интервью певец назвал Советский союз страной Лимонией, рассказал, что его дочь от первого брака работает в полиции, что сын от Сенчуковой нередко не прислушивается к нему, а брак с ней самой сделал его самым счастливым человеком в мире.