Помощники Меган Маркл увольняются один за другим

Герцогиня Сассекская славится сложным характером.

Она уже успела заслужить нелюбовь служащих Букингемского дворца, куда они с супругом совсем недавно перевели свой секретариат.

Как пишут «7дней.ру», для начала по настоянию жены принц Гарри договорился с королевой о выделении шести больших комнат, ранее считавшимися служебными.

Штату обслуги пришлось основательно уплотниться. И, едва успев въехать, Меган начала изводить служаших различными придирками.

Ранее репутацию неуживчивого человека Маркл заработала из-за того, что ее помощники увольнялись один за другим.

Так, уже уволились ее личная ассистентка Мелисса Тубати, Саманта Коэн — сотрудница королевы, которая должна была обучить новоявленную герцогиню придворному этикету, пилот вертолета, доставлявший Гарри и Меган еду, две няни маленького Арчи.