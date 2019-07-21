Помощники Меган Маркл увольняются один за другим 

Герцогиня Сассекская славится сложным характером.
Она уже успела заслужить нелюбовь служащих Букингемского дворца, куда они с супругом совсем недавно перевели свой секретариат.
Как пишут «7дней.ру», для начала по настоянию жены принц Гарри договорился с королевой о выделении шести больших комнат, ранее считавшимися служебными.
Штату обслуги пришлось основательно уплотниться. И, едва успев въехать, Меган начала изводить служаших различными придирками.
Ранее репутацию неуживчивого человека Маркл заработала из-за того, что ее помощники увольнялись один за другим.
Так, уже уволились ее личная ассистентка Мелисса Тубати, Саманта Коэн — сотрудница королевы, которая должна была обучить новоявленную герцогиню придворному этикету, пилот вертолета, доставлявший Гарри и Меган еду, две няни маленького Арчи.