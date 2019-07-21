Сатирик Коклюшкин нашел виноватых в развале брака Петросяна 

Вмешательством неких могущественных «третьих сил» объяснил Виктор Коклюшкин развод Петросяна и Степаненко.
«Очевидно, что в их расставании заинтересованы «третьи силы», силы очень коварные. Потому что не было интереса ни у Петросяна, ни у Лены расставаться. Они могли не жить вместе как муж и жена, но пара у них была крепкая, работали они вместе», — цитирует его слова «Teleprogramma.pro».
Сатирик считает, что такой долгий брак артистов-партнеров, уже не очень молодых, — это уже скорее рабочий союз, скрепленный дружескими отношениями, которые не могут разрушить никакие случайные интрижки. Это — крепость, которую глупо разрушать.
«Петросян со Степаненко с 75-го года, с той поры Лена у него работает. Они прошли длинный, трудный и победный путь вместе. И разрушать все это на склоне лет ни одному из них ну никак не выгодно. Это выгодно кому-то другому третьему!» — уверен Коклюшкин
А Татьяна Брухунова, из-за которой, как считается, и произошел разрыв многолетнего союза — возможно, всего лишь игрушка в чьих-то руках. Она — «мышка», и королевой никогда не станет, поделился своим мнением с журналистами «Комсомольской правды» Виктор.