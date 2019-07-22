«Мышка за кулисами»: любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»

Звезда «Кривого зеркала» Виктор Коклюшкин поставил под сомнение профессиональные качества помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, которую в СМИ называют возможной любовницей артиста. Говоря о разводе юмориста и его коллеги Елены Степаненко , он также выразил мнение, что ревность со стороны женщины не могла стать первопричиной распада звездной пары.

Сатирик Виктор Коклюшкин высказался о Татьяне Брухуновой, помощнице юмориста Евгения Петросяна, которую в СМИ называют возможной любовницей артиста. По его словам, профессионализм женщины вызывает вопросы.

«Брухунову я раньше видел — ну, ходил человек за кулисами. Когда этот человек объявился во всей красе, то я был удивлен. О себе как о директоре Брухунова мнения еще не составила. Вот прежний директор Петросяна Юрий Диктович — человек уважаемый, очень хороший, профессиональный дядька. Заменить его Брухуновой — это все равно, что из «Мерседеса» пересесть в «Запорожец», — сказал сатирик.

Он также отметил, что за своим бывшим директором Петросян был «как за каменной стеной». Вместе с тем Коклюшкин выразил мнение, что Брухунова, возможно, переняла его манеру работы.

«Диктович был маститый директор, и с ним трудно сравнивать кого бы то ни было. Спокойный, крепкий. Петросян был с ним как за каменной стеной. Возможно, Брухунова за Диктовичем бегала — перенимала манеру работы. Это очень сложная профессия. Про профессиональные качества Брухуновой не знаем», — приводит слова юмориста kp.ru.

Говоря про саму помощницу Петросяна, Коклюшкин предположил, что она никогда не станет королевой в империи лидера «Кривого зеркала». Кроме того, он высказался о расставании Петросяна с Еленой Степаненко после долгих лет брака.

«Королевой она не стала и не станет никогда! Просто взять с полочки корону и надеть на голову — это не получится. Елена Степаненко — знаменитая артистка высокого уровня. А кто такая эта Татьяна? Никто ее не знал до этого скандала ни как артистку, ни как директора. Там за кулисами «мышка» бегала и все.

У нее странная роль, — продолжил сатирик. — Мое мнение такое — в том, что Петросян с Леной расстались, в этом виноваты «третьи силы». У обоих в этом интереса нет. Им это было обоим невыгодно. Это выгодно кому-то другому третьему! И за этим «третьим» вполне вероятно стоит еще более сильный «четвертый». Не исключаю, этой девушкой кто-то направлял».

В заключение артист подчеркнул — в ревность Степаненко как главный фактор распада звездной пары он не верит: «Не верю, что дело тут в женской ревности. Ну какая ревность, когда люди в таком возрасте находятся, да еще артисты. Когда человек выходит на сцену — он уже не муж и жена».

Слухи о серьезных проблемах в семье Петросяна просочились в прессу еще прошлым летом — и уже вскоре информация о скором разводе знаменитых артистов подтвердилась официально. Брак юмористов был расторгнут Хамовническим судом Москвы в ноябре 2018-го, после чего экс-супруги продолжили дележку имущества. В СМИ при этом утверждалось, что одной из главных виновниц развода Петросяна и Степаненко стала именно Брухунова.

Незадолго до Нового года об отношениях с юмористом публично высказалась и сама Татьяна, ставшая героиней программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова . Помощница тогда, в частности, заявила, что начала работать на Петросяна еще 12 лет тому назад, будучи студенткой второго курса. По словам женщины, уже тогда она не видела настоящего брака между юмористами.

«На деле ни для меня, ни для него ничего особо нового не произошло. То, о чем мы сегодня говорим, случилось давно. Я пришла в театр к Петросяну 12 лет назад, когда была 18-летней второкурсницей. Спустя три года директор Евгения Вагановича умер, и он [артист] попросил меня занять это место, — поведала она. — На момент прихода к Евгению Вагановичу, лично я брака между ними не видела. Я видела партнерские отношения — безусловно, уважительные и доверительные. Но брака и любви — нет. Хотя, наверное, права судить об этом у меня нет».

Кроме того, она подчеркнула, что спустя некоторое время после ее прихода на работу к Петросяну Степаненко начала ревновать супруга: «Спустя некоторое время после того, как я начала помогать Петросяну в бытовых вопросах и ездить с ним на гастроли, Степаненко начала проявлять ревность.

Елена Григорьевна, конечно, женщина талантливая и яркая, но сработаться с ней мы не смогли. Хотя я пыталась. Вплоть до эпизода, который все перечеркнул — она якобы уличила меня в воровстве. Потом передо мной извинился продюсер, но с Еленой Григорьевной все уже тогда закончилось».

Общаясь с Борисовым, Брухунова также ответила (правда, достаточно уклончиво) и на главный вопрос этой истории — действительно ли они с Петросяном являются парой?