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Алибасов осудил поступки внучки Федосеевой-Шукшиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
По-прежнему неладно обстоят дела в большой звездной семье Федосеевой-Шукшиной.
В эфире программы шоу «Выход в люди» Бари Алибасов рассказал о том, что внучка Лидии активно распродает недвижимость, приобретенную ранее ее бабушкой, — пишет «dni24».
Анна Шукшина продолжает получать деньги за имущество, купленное звездной бабушкой. Продюсер сообщил, что она продала почти все квартиры, которые принадлежали его супруге.
В связи с этим в семье серьезные ссоры и почтенная звезда не ладит с младшим поколением. Те же, в свою очередь, особо не воспринимают самого Бари Каримовича.
Лидии Федосеевой-Шукшиной меж двух огней приходится нелегко.
Она старается защитить и личные интересы собственной семьи.
Дочь актрисы Ольга Шукшина в эфире телепрограммы "Пусть говорят" на Первом канале обнародовала, что ее мать переписала завещание на московскую недвижимость в пользу своего супруга, — напоминает интернет-издание «Мои года».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
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