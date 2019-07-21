Алибасов осудил поступки внучки Федосеевой-Шукшиной

По-прежнему неладно обстоят дела в большой звездной семье Федосеевой-Шукшиной.

В эфире программы шоу «Выход в люди» Бари Алибасов рассказал о том, что внучка Лидии активно распродает недвижимость, приобретенную ранее ее бабушкой, — пишет «dni24».

Анна Шукшина продолжает получать деньги за имущество, купленное звездной бабушкой. Продюсер сообщил, что она продала почти все квартиры, которые принадлежали его супруге.

В связи с этим в семье серьезные ссоры и почтенная звезда не ладит с младшим поколением. Те же, в свою очередь, особо не воспринимают самого Бари Каримовича.

Лидии Федосеевой-Шукшиной меж двух огней приходится нелегко.

Она старается защитить и личные интересы собственной семьи.