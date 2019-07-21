Бузову раскритиковали за «шепот» на концерте

Не лучшим решением певицы было опубликовать видео со своего выступления на концерте в Бишкеке

При просмотре становится понятно, что «что-то пошло не так», возможно, выключилась фонограмма, — во всяком случае, голос Ольги Бузовой почти не слышен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Июл 2019 в 5:16 PDT Да и подтанцовка выглядела не слишком хорошо — никакого драйва и натужные улыбки на лицах.

Конечно, поклонники раскритиковали исполнительницу.

«Слов и голоса почти не слышно», «Оля, вы забыли включить микрофон», «Сплошной шум и шепот безголосой певицы».

Однако очень быстро в микроблоге звезды стали появляться и хвалебные отзывы. Поскольку хвалить запись действительно не за что, то нельзя исключить, что в поддержку явно провального ролика выступили знакомые и «группа поддержки» певицы, рассказали «dni24».

Был негативно оценен фолловерами и своеобразный костюм певицы в стиле «поющие трусы».