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Бузову раскритиковали за «шепот» на концерте 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Не лучшим решением певицы было опубликовать видео со своего выступления на концерте в Бишкеке.
При просмотре становится понятно, что «что-то пошло не так», возможно, выключилась фонограмма, — во всяком случае, голос Ольги Бузовой почти не слышен.
Да и подтанцовка выглядела не слишком хорошо — никакого драйва и натужные улыбки на лицах.
Конечно, поклонники раскритиковали исполнительницу.
«Слов и голоса почти не слышно», «Оля, вы забыли включить микрофон», «Сплошной шум и шепот безголосой певицы».
Однако очень быстро в микроблоге звезды стали появляться и хвалебные отзывы. Поскольку хвалить запись действительно не за что, то нельзя исключить, что в поддержку явно провального ролика выступили знакомые и «группа поддержки» певицы, рассказали «dni24».
Был негативно оценен фолловерами и своеобразный костюм певицы в стиле «поющие трусы».
Кстати, Ольга не в первый раз выступает в подобном наряде. Об этом пишет Рамблер.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Бишкек
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