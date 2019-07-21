Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бейонсе с мужем нарушили королевский протокол 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
На премьеру «Короля Льва» певица с супругом Джей Зи приехали на полтора часа позже герцогов Сассекских.
По слухам, задержка произошла из-за дыры на платье, что была обнаружена в самый последний момент. Пришлось вызывать портниху, ликвидация проблемы заняла больше времени, чем казалось изначально, — пишут «dni24».
Впрочем, хотя это была первая личная встреча королевской семьи с Бейонсе и Джей Зи, герцогов Сассекских подобное нарушение протокола не огорчило. Меган Маркл тепло поприветствовала знаменитую певицу.
А вот королевская охрана была крайне недовольна, так как пришлось отступать от незыблемого правила — перекрывать входы в здание сразу после приезда членов королевской семьи. Это делается в целях безопасности.
Шоу-бизнес , Джей Зи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал обещание Асаду48
Мазохизм. В РФ ответили на обвинения по танкеру142
«Брошен вызов». США увидели угрозу в военной доктрине РФ131
Насильников россиянки в Барселоне отпустили25
Фото секретного американского танка появились в Сети52
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:59
Шэрон Стоун рассказала об инсульте
Шоу-бизнес
10:28
Войска России в Чернобыле? Минск внес ясность
Армия Войска
00:55
Путин дал обещание Асаду
Политика Ближний Восток
00:41
Фатальная ошибка. Доверие Киева к Германии подорвано
В мире Украина
00:59
Пьяный чиновник устроил драку и поплатился
Происшествия
01:02
Мазохизм. В РФ ответили на обвинения по танкеру
Политика США
03:31
Насильников россиянки в Барселоне отпустили
Происшествия
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
04:34
«Брошен вызов». США увидели угрозу в военной доктрине РФ
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение