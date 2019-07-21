Бейонсе с мужем нарушили королевский протокол

На премьеру «Короля Льва» певица с супругом Джей Зи приехали на полтора часа позже герцогов Сассекских.

По слухам, задержка произошла из-за дыры на платье, что была обнаружена в самый последний момент. Пришлось вызывать портниху, ликвидация проблемы заняла больше времени, чем казалось изначально, — пишут «dni24».

Впрочем, хотя это была первая личная встреча королевской семьи с Бейонсе и Джей Зи, герцогов Сассекских подобное нарушение протокола не огорчило. Меган Маркл тепло поприветствовала знаменитую певицу.

А вот королевская охрана была крайне недовольна, так как пришлось отступать от незыблемого правила — перекрывать входы в здание сразу после приезда членов королевской семьи. Это делается в целях безопасности.