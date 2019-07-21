Звезда «Уральских Пельменей» оправдалась за обнаженные фотографии

36-летняя актриса рассказала о том, что главной целью для нее является призыв людей к ведению здорового образа жизни.

Актриса не раз заявляла, что тщательно следит за своим внешним видом, ходит в спортзал и придерживается правильного питания.

Она также добавила, что предчувствует острые заголовки СМИ, поскольку ее фигура "мало кого оставляет равнодушным".

Михалкова призвала подписчиков после просмотра фотографии начать или продолжить заниматься спортом с понедельника.

Ранее сообщалось, что Лобода обнажилась для нового клипа.