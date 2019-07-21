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Звезда «Уральских Пельменей» оправдалась за обнаженные фотографии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Артистка Юлия Михалкова прокомментировала, почему часто публикует фотографии в купальнике. Об этом сообщает teleprogremma.pro.
36-летняя актриса рассказала о том, что главной целью для нее является призыв людей к ведению здорового образа жизни.
Актриса не раз заявляла, что тщательно следит за своим внешним видом, ходит в спортзал и придерживается правильного питания.
Она также добавила, что предчувствует острые заголовки СМИ, поскольку ее фигура "мало кого оставляет равнодушным".
Михалкова призвала подписчиков после просмотра фотографии начать или продолжить заниматься спортом с понедельника.
Ранее сообщалось, что Лобода обнажилась для нового клипа.
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