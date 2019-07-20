Раскрыта тайная сделка Пугачевой

СМИ сообщили, что Пугачева купила квартиру в центре латвийской Юрмалы за полмиллиона евро. Из этого следует, что примадонна готовится стать резидентом Евросоюза . О покупке недвижимости сообщает издание «Аргументы недели», ссылаясь на собственный источник.

По данным издания, сделка прошла в «тайном режиме». Певице приглянулся дом на проспекте Дзинтари 28. По оценкам экспертов, квартира в таком месте стоит более 400 000 евро.

Покупка означает, что Пугачева автоматически приобрела вид на жительство в Латвии и ЕС. По правилам прибалтийской республики, чтобы получить вид на жительство, надо приобрести недвижимость на сумму от 250 тыс. евро.