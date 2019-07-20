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Раскрыта тайная сделка Пугачевой 

Рамблер 23 минуты назад
СМИ сообщили, что Пугачева купила квартиру в центре латвийской Юрмалы за полмиллиона евро. Из этого следует, что примадонна готовится стать резидентом Евросоюза. О покупке недвижимости сообщает издание «Аргументы недели», ссылаясь на собственный источник.
Пугачевой дорого обойдется скандал на вокзале
По данным издания, сделка прошла в «тайном режиме». Певице приглянулся дом на проспекте Дзинтари 28. По оценкам экспертов, квартира в таком месте стоит более 400 000 евро.
Покупка означает, что Пугачева автоматически приобрела вид на жительство в Латвии и ЕС. По правилам прибалтийской республики, чтобы получить вид на жительство, надо приобрести недвижимость на сумму от 250 тыс. евро.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева села в поезд Рига-Москва, не вылезая из роскошного автомобиля, который проехал по перрону Рижского вокзала. После инцидента начальника вокзала хотели уволить, но певица позвонила руководству РЖД и заступилась за него.
Комментарии22
Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , ЕС , РЖД , Юрмала
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