Гришаева отметила день рождения без мамы и дочки

У известной актрисы — день рождения.

Так получилось, что она празднует свое 48-летие, путешествуя с мужем актером Александром Нестеровым и сыном на яхте по Эгейскому морю. И в этот день ей очень хотелось бы видеть рядом маму и дочку.

Но попасть к ним в Одессу Гришаева не смогла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) 21 Июл 2019 в 2:09 PDT В инстаграме актриса выложила видеоролик «с берегов Эгейского моря», где поделилась с поклонниками своими мыслями.

«Конечно, мне хотелось праздновать свой день рождения в Одессе, где у меня и мама, и дочка, и много близких и родных с друзьями. Но, к сожалению, не все исполняется, что хочется. Поэтому позвольте передать вам привет с берегов Эгейского моря, где я нахожусь только с мужем, сыном и подругой. И еще раз вас поблагодарить за ваши теплые слова в мой адрес», — сказала именинница.