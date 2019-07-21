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Гришаева отметила день рождения без мамы и дочки 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
У известной актрисы — день рождения.
Так получилось, что она празднует свое 48-летие, путешествуя с мужем актером Александром Нестеровым и сыном на яхте по Эгейскому морю. И в этот день ей очень хотелось бы видеть рядом маму и дочку.
Но попасть к ним в Одессу Гришаева не смогла.
В инстаграме актриса выложила видеоролик «с берегов Эгейского моря», где поделилась с поклонниками своими мыслями.
«Конечно, мне хотелось праздновать свой день рождения в Одессе, где у меня и мама, и дочка, и много близких и родных с друзьями. Но, к сожалению, не все исполняется, что хочется. Поэтому позвольте передать вам привет с берегов Эгейского моря, где я нахожусь только с мужем, сыном и подругой. И еще раз вас поблагодарить за ваши теплые слова в мой адрес», — сказала именинница.
В благодарность за поздравления и для того, чтобы порадовать родных, Гришаева исполнила песню «У Черного моря», которую когда-то пел Леонид Утесов, — рассказала «Teleprogramma.pro».
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Шоу-бизнес , Александр Нестеров , Леонид Утесов
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