Стало известно, кто спровоцировал травлю Леди Гаги в Сети

Русские пользователи повеселились от души в так называемом «Гага чате». Наплыв комментариев на кириллице в Instagram Леди Гаги произошел после скандальной новости. Появились слухи, что певица не только увела Брэдли Купера у русской модели Ирины Шейк , но и обосновалась в его доме. Это спровоцировала русскоязычных поклонников встать на защиту соотечественницы.

«Комсомольская правда» разыскала группу в Instagram gufssister, члены которой первыми «засорили» комментарии звезды. Основательница аккаунта под ником «Клара Гавриловна» призналась, что один из пользователей просто предложил засыпать аккаунт Леди Гаги оскорблениями шутки ради.

«Никто же не знал, что все это вырастет как снежный ком, пойдет лавина комментариев — уже не только из нашей группы, а со всего русскоговорящего СНГ. Никто не ожидал, что так получится», — рассказала «Клара Гавриловна».

На данный момент под постом Леди Гаги набралось более 600 тысяч комментариев — практически все они на русском языке. Ощутив силу, группа решила направить энергию в мирное русло.