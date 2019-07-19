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Стало известно, кто спровоцировал травлю Леди Гаги в Сети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Русские пользователи повеселились от души в так называемом «Гага чате». Наплыв комментариев на кириллице в Instagram Леди Гаги произошел после скандальной новости. Появились слухи, что певица не только увела Брэдли Купера у русской модели Ирины Шейк, но и обосновалась в его доме. Это спровоцировала русскоязычных поклонников встать на защиту соотечественницы.
Поначалу Леди Гагу травили, но позже устроили форум, где обсуждали насущные проблемы. В комментариях отметились и звезды — Максим Галкин, Сергей Жуков, Анфиса Чехова, Анна Хилькевич и многие другие. Но мало кто знает, что за Интернет-атакой Леди Гаги стоит определенная группа людей.
«Комсомольская правда» разыскала группу в Instagram gufssister, члены которой первыми «засорили» комментарии звезды. Основательница аккаунта под ником «Клара Гавриловна» призналась, что один из пользователей просто предложил засыпать аккаунт Леди Гаги оскорблениями шутки ради.
«Никто же не знал, что все это вырастет как снежный ком, пойдет лавина комментариев — уже не только из нашей группы, а со всего русскоговорящего СНГ. Никто не ожидал, что так получится», — рассказала «Клара Гавриловна».
На данный момент под постом Леди Гаги набралось более 600 тысяч комментариев — практически все они на русском языке. Ощутив силу, группа решила направить энергию в мирное русло.
Теперь они пишут в Instagram Леонардо ДиКаприо с призывом спасти Байкал. Среди звезд в новом флешмобе успел засветиться Гарик Мартиросян. Голливудский актер известен своими выступлениями о защите окружающей среды. Соотечественники надеются, что ДиКаприо может откликнуться на просьбу — не все же время Сергею Звереву отдуваться.
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Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Брэдли Купер , Сергей Зверев , Гарик Мартиросян , Сергей Жуков , Анна Хилькевич , Ирина Шейк , Максим Галкин , Леонардо ДиКаприо , Стефани Джерманотта , Комсомольская правда
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