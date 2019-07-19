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Фото Садальского с давней подругой ошеломило подписчиков 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Instagram
Станислав Садальский опубликовал новое фото с Людмилой Максаковой, с которой дружит много лет.
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«Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою… Доброе утро. И всем хорошего дня», — подписал снимок артист.
Подписчики Садальского пришли в ужас от изменений, произошедших во внешности Максаковой, и пришли к единодушному выводу, что 78-летняя звезда переборщила с пластикой.
«Это вы Максаковой перед каждой пластической операции говорите?», «Я ее не узнала. Ну зачем, зачем, зачем? Была красавица, а стала, как все пластические куклы в возрасте!», «Годы все на лице еще больше, даже прибавились», «Почему красивые женщины в ХХI веке в возрасте становятся такими… Боюсь обидеть… Ужас…», — сокрушались фолловеры в комментариях.
При этом многие обратили внимание, что сам Садальский выглядит прекрасно: похудел и помолодел.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Людмила Максакова
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