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Дана Борисова ответила на нападки украинцев 

Рамблер 16 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала возмущение украинских интернет-пользователей после ее поездки в Киев.
Дана Борисова возмутила украинских националистов
В разговоре с Life.ru она заявила, что негативная реакция украинских националистов в Сети была ожидаема, однако в самом Киеве ее встретили очень гостеприимно.
«Меня очень хорошо принимали, по ресторанам водили. Люди на улицах обнимали, целовали, в любви признавались», — рассказала Борисова.
Также телеведущая призналась, что проникла на Украину обманом, солгав на границе о посещении Крыма.
«Я там побывала и, более того, наврала этим пограничникам, что я в Крыму не была», — сказала она.
Дана Борисова приехала в Киев на съемки реалити-шоу «Пацанки».
Пользователи соцсетей из Украины назвали ее «российской пропагандисткой» и возмутились, что ее вообще пустили на территорию страны.
Шоу-бизнес , Дана Борисова , Киев
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