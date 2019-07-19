Дана Борисова ответила на нападки украинцев

В разговоре с Life.ru она заявила , что негативная реакция украинских националистов в Сети была ожидаема, однако в самом Киеве ее встретили очень гостеприимно.

«Меня очень хорошо принимали, по ресторанам водили. Люди на улицах обнимали, целовали, в любви признавались», — рассказала Борисова.

Также телеведущая призналась, что проникла на Украину обманом, солгав на границе о посещении Крыма.

«Я там побывала и, более того, наврала этим пограничникам, что я в Крыму не была», — сказала она.

Дана Борисова приехала в Киев на съемки реалити-шоу «Пацанки».

Пользователи соцсетей из Украины назвали ее «российской пропагандисткой» и возмутились, что ее вообще пустили на территорию страны.