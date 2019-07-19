«Совсем офигели!» Лолита пожаловалась на мужчин

По словам Милявской, в ее электронной почте наблюдается «обострение проститутов и альфонсов», которые не только пишут, но и присылают откровенные фотографии.

«А я говорю: «Я детей не усыновляю». Удивляются: «А почему? А вам что — не надо?». Мол, женщине и в 55, и в 60, и в 70 нужен секс, мы бы вам мол… Совсем офигели! Кого-то забанила, кого-то послала…», — рассказала певица.

Милявская утверждает, что тарифов на секс ей никто не называл, «но понятно — не бесплатно ж».

В начале июля Милявская рассказала в соцсети о расставании с мужем. По ее словам, они с Дмитрием Ивановым расстались мирно, без взаимных претензий.