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«Совсем офигели!» Лолита пожаловалась на мужчин 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Лолита Милявская получает многочисленные предложения интимного характера от мужчин после объявления о расставании с мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Об этом певица рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».
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По словам Милявской, в ее электронной почте наблюдается «обострение проститутов и альфонсов», которые не только пишут, но и присылают откровенные фотографии.
«А я говорю: «Я детей не усыновляю». Удивляются: «А почему? А вам что — не надо?». Мол, женщине и в 55, и в 60, и в 70 нужен секс, мы бы вам мол… Совсем офигели! Кого-то забанила, кого-то послала…», — рассказала певица.
Милявская утверждает, что тарифов на секс ей никто не называл, «но понятно — не бесплатно ж».
В начале июля Милявская рассказала в соцсети о расставании с мужем. По ее словам, они с Дмитрием Ивановым расстались мирно, без взаимных претензий.
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Московский комсомолец
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