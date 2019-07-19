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Борисова оценила критику в свой адрес из-за приезда в Киев 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Дана Борисова в разговоре с RT прокомментировала негативные комментарии пользователей социальной сети Instagram к опубликованному фото с Майдана Незалежности в Киеве.
«Реакция ожидаема… К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», — сказала телеведущая.
Ранее на своей странице в Instagram Дана Борисова опубликовала серию фотографий с Майдана, чем возмутила многих пользователей.
RT на русском: последние новости
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Шоу-бизнес , Дана Борисова , Киев
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