Борисова оценила критику в свой адрес из-за приезда в Киев

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с RT прокомментировала негативные комментарии пользователей социальной сети Instagram к опубликованному фото с Майдана Незалежности в Киеве

«Реакция ожидаема… К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», — сказала телеведущая.

Ранее на своей странице в Instagram Дана Борисова опубликовала серию фотографий с Майдана, чем возмутила многих пользователей.