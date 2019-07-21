Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шэрон Стоун рассказала об инсульте 

Газета.Ru + ещё 5 34 минуты назад
Фото: Reuters
Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о жизни после инсульта, который произошел с ней в 2001 году. Об этом она сказала в интервью The Variety.
По словам актрисы, люди обошлись с ней жестоко. Ей пришлось оставить кино и заняться восстановлением здоровья, на что потребовалось семь лет.
"Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела", — призналась Стоун.
Она добавила, что после инсульта почувствовала, что про нее все забыли.
"Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла", — заявила Стоун.
Ранее сообщалось, что Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого папы".
Газета.Ru: последние новости
Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации Панин показал видео маленькой дочери с сигаретой Инне Чуриковой резко стало плохо в театре
Шоу-бизнес , Мэрилин Мэнсон , Шэрон Стоун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась дать отпор России в Чернобыле124
«Никого не волнует, что человек натворил»27
Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение260
Мадуро прокомментировал встречу с Рябковым
Пьер Ришар признался в любви к России10
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
02:01
ВСУ атаковали Донбасс
В мире Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение