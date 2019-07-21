Шэрон Стоун рассказала об инсульте

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о жизни после инсульта, который произошел с ней в 2001 году. Об этом она сказала в интервью The Variety.

По словам актрисы, люди обошлись с ней жестоко. Ей пришлось оставить кино и заняться восстановлением здоровья, на что потребовалось семь лет.

"Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела", — призналась Стоун.

Она добавила, что после инсульта почувствовала, что про нее все забыли.

"Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла", — заявила Стоун.