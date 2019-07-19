Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым. Слова музыканта передает Национальная служба новостей (НСН).
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — сказал музыкант.
Баттл между Шнуровым и Собчак развернулся в Instargam в декабре 2018 года. Началом словесной перепалки послужил пост телеведущей, которая в стихотворной форме прокомментировала слухи о романе с Богомоловым. Позже Шнуров опубликовал на своей странице стихотворение со строчкой «Ну до чего ж смешные медиаперсоны!», в котором указал на абсурдность действий Собчак, якобы выставляющей личную жизнь на показ и при этом просящей людей не лезть в нее.
Стихотворный батлл продолжался до апреля 2019 года. Артисты по очереди выкладывали фотографии со стихами, в которых критиковали и иногда оскорбляли друг друга.
Последние новости
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ Путин устроил чиновникам разнос из-за жалоб подтопленцев Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»256
Три генерала покинули Росгвардию2
Советник Зеленского спрогнозировал исход атаки на Донбасс72
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию651
«Совсем офигели!» Лолита пожаловалась на мужчин
Видео
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
02:11
M1 Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
00:54
ФСБ добавят новых полномочий
Политика
01:09
Чеченка с двумя детьми пропала в Москве
Происшествия
00:27
Россия приняла решение по грузинским винам
Политика В мире
02:47
Восемь пострадавших: что случилось с Boeing в Шереметьево
Происшествия
03:30
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение