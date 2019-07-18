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Лолита внесла ясность в слухи о разводе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская опровергла информацию о разводе с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.
«Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений», — сказала она журналистам в Юрмале, ее слова приводит «Комсомольская правда».
На вопрос о возможном разделе имущества певица отвечать не стала, но отметила, что хорошо относится к брачным контрактам, широко распространенным во всем мире.
В начале июля Милявская рассказала в соцсети о расставании с мужем. По ее словам, они с Дмитрием Ивановым расстались мирно, без взаимных претензий.
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Комсомольская правда
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