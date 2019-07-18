Фанатка шантажом заставила «На-На» раздеться. В ход пошли эклеры

Поклонница группы «На-На» после трехнедельных переговоров согласилась вернуть настоящим хозяевам сфинкса, проданного мошенниками Бари Алибасову . В обмен девушка попросила эротическую фотосессию с членами коллектива. О том, как прошли съемки, — в материале «360».

Разобраться в том, что сейчас происходит в жизни Бари Алибасова и группы «На-На», — не самая простая задача. Парни из бойз-бенда оказались в щекотливом положении. И виной всему — пропажа любимого кота Алибасова, канадского сфинкса Чучи. Ранее мошенник принес под видом Чучи совершенно другого усатого товарища. Получил свои 600 тысяч рублей и исчез в неизвестном направлении.

Когда обман вскрылся, и настоящий Чуча вернулся к хозяину, кота Лжечучу решено было отдать в фан-клуб. Но тут объявились его хозяева и потребовали мохнатого назад. Однако непреодолимой преградой на пути к возвращению встала фанатка Маша. Девушка оказалась очень талантлива на выдумки и не очень скромна в желаниях.

«Ну, я сказала ультиматум. Давайте фотосессию в лав-стори. Ну ни у одной поклонницы такого нет, зато есть у меня!» — сказала Мария.

Вооружившись реквизитом в виде бананов, эклеров, клубники и прочих обязательных атрибутов фанатского экстаза, парни из бой-бенда сняли штанишки и намазались маслом. Мария торжествовала. А вот лица участников группы выражали более обширный спектр эмоций.

Телеканал 360

Наблюдателем необычной сессии оказался и тот самый кот Чуча. В его глазах читалось смиренная покорность. Чуча за свой короткий кошачий век, возможно, видел слишком много — по меркам среднестатистического кота, разумеется. В общем, его подобным мероприятием в квартире Бари Алибасова было не удивить. Он занимался своими, кошачьими делами. В том числе делал селфи с нашим корреспондентом.

А вот парни из группы «На-На» всем своим видом показывали: к 30-летнему юбилею готовы!

— Ну, насколько я понимаю, вы в шутку восприняли все изначально?

— Изначально да. А сейчас уже все по серьезке! Сейчас эклеры в ход пойдут. Все по-взрослому, — ответил представитель коллектива.

Созданный Алибасовым бойз-бенд в этом году отмечает 30 лет на сцене. Многие фанатевшие от «На-На» поклонники давно повзрослели и обзавелись семьями. Да и самим участникам уже давно не 20 лет. Однако Бари Каримович уверен: у его коллектива впереди — большое будущее!