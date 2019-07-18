«Пощекотал нервишки?»: Киркоров опубликовал странные видео

Филипп Киркоров определил тройку финалистов в конкурсе «народного» видео на тему «Жизнь без комплексов». Ролики, по мнению, поп-короля способны «пощекотать нервишки» зрителя.

Все три видео Киркоров разместил на своей странице в Instagram.

Первая запись представляет собой скетч, где по сценарию на дороге ломается лимузин певца. От безнадёжности артист обращается к дежурившему недалеко таксисту на отечественной Ладе, спросив его можно ли уехать на концерт «на этом».

«Тебе, что, братан стыдно на таком ездить?» — спрашивает водитель.

В следующем кадре Киркоров, переодетый в спортивную одежду, садится в такси. При этом водитель оказывается в дорогом костюме.

На втором видео картонное изображение Киркорова путешествует по столице под песню «Стеснение пропало» в сопровождении симпатичной блондинки на кабриолете. Пара оказывается то в ресторане, то в караоке, то в магазине женского белья.

Третий ролик — клип, в котором демонстрируются сексуальные отношения врача и его пациентки.

«Пощекотал нервишки? Конечно, выбор сделать крайне сложно!», — отметил в подписи к роликам Киркоров, призвав пользователей голосовать за понравившееся видео эмодзи в виде фруктов.

Ранее певец призвал участвовать в конкурсе видео на песню «Стеснение пропало» звёзд российской эстрады.