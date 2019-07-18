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«Пощекотал нервишки?»: Киркоров опубликовал странные видео 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров определил тройку финалистов в конкурсе «народного» видео на тему «Жизнь без комплексов». Ролики, по мнению, поп-короля способны «пощекотать нервишки» зрителя.
Все три видео Киркоров разместил на своей странице в Instagram.
Первая запись представляет собой скетч, где по сценарию на дороге ломается лимузин певца. От безнадёжности артист обращается к дежурившему недалеко таксисту на отечественной Ладе, спросив его можно ли уехать на концерт «на этом».
«Тебе, что, братан стыдно на таком ездить?» — спрашивает водитель.
В следующем кадре Киркоров, переодетый в спортивную одежду, садится в такси. При этом водитель оказывается в дорогом костюме.
На втором видео картонное изображение Киркорова путешествует по столице под песню «Стеснение пропало» в сопровождении симпатичной блондинки на кабриолете. Пара оказывается то в ресторане, то в караоке, то в магазине женского белья.
Третий ролик — клип, в котором демонстрируются сексуальные отношения врача и его пациентки.
«Пощекотал нервишки? Конечно, выбор сделать крайне сложно!», — отметил в подписи к роликам Киркоров, призвав пользователей голосовать за понравившееся видео эмодзи в виде фруктов.
Ранее певец призвал участвовать в конкурсе видео на песню «Стеснение пропало» звёзд российской эстрады.
«Где есть стеснение, там нет удовольствия! Главное — это делать грамотно и со вкусом», — подчеркнул в начале конкурса поп-король.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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