Лолиту закидали непристойными предложениями

Лолита Милявская рассказала подписчикам в Instagram, какие предложения ей поступают от незнакомых мужчин по электронной почте. Оказалось, что 55-летняя певица до сих пор пользуется бешеной популярностью у сильной половины человечества.

Видео с последними новостями из жизни артистки в её аккаунте появилось 17 июля. Лолита рассказала, что в момент съёмки готовилась к вылету из испанского Бургоса в Юрмалу для участия в музыкальном фестивале, который организует Лайма Вайкуле . Затем, по словам певицы, её ждёт напряжённый гастрольный график.

Впрочем, Милявская отметила, что ей удалось хорошо отдохнуть за несколько дней в Испании. За это время певица смогла проверить свою электронную почту, в которой оказалось немало предложений от незнакомых ей мужчин.

«Почитала предложения мужчин — чего угодно: секса, руки, печени..», — отметила Лолита.

Также певица узнала, какого о ней мнения придерживаются пользователи соцсетей.

«Кое-что мне скинули друзья из того, что пишут обо мне: стареющая женщина, алкоголичка. Так вот стареющая женщина алкоголичка возвращается к работе», — подчеркнула артистка.