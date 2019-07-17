Лолиту закидали непристойными предложениями 

Лолита Милявская рассказала подписчикам в Instagram, какие предложения ей поступают от незнакомых мужчин по электронной почте. Оказалось, что 55-летняя певица до сих пор пользуется бешеной популярностью у сильной половины человечества.
Видео с последними новостями из жизни артистки в её аккаунте появилось 17 июля. Лолита рассказала, что в момент съёмки готовилась к вылету из испанского Бургоса в Юрмалу для участия в музыкальном фестивале, который организует Лайма Вайкуле. Затем, по словам певицы, её ждёт напряжённый гастрольный график.
Впрочем, Милявская отметила, что ей удалось хорошо отдохнуть за несколько дней в Испании. За это время певица смогла проверить свою электронную почту, в которой оказалось немало предложений от незнакомых ей мужчин.
«Почитала предложения мужчин — чего угодно: секса, руки, печени..», — отметила Лолита.
Также певица узнала, какого о ней мнения придерживаются пользователи соцсетей.
«Кое-что мне скинули друзья из того, что пишут обо мне: стареющая женщина, алкоголичка. Так вот стареющая женщина алкоголичка возвращается к работе», — подчеркнула артистка.
Ранее на своей странице Лолита Милявская написала, что они с супругом Дмитрием Ивановым решили расстаться. Певица отметила, что они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».