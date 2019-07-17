«Он — гений»: Волочкова об отравлении Алибасова

Балерина заявила, что не хочет верить, что отравление было пиар-ходом.

«Я хочу сказать одно: если это был пиар со стороны Бари, то можно еще раз убедиться в том, что он гений. Но лично я не хочу в это верить. Никакой пиар нельзя позволять на болезнях и рождении детей. Таких вещей Бог не прощает», — заявила Волочкова.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. Выйдя из НИИ скорой помощи имени Склифософского, Алибасов несколько раз появился в эфире телевизионных шоу, после чего общественность заподозрила, что история с отравлением была обманом.