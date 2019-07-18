Антироссийский шабаш? Катамадзе приехала к Лайме

Юбилейный — пятый — фестиваль «Лайма Рандеву», который ежегодно проходит в Юрмале, стартует 18 июля и продлится четыре дня, передает «Утро.Ру».

«Проводить такие фестивали — дело неблагодарное. Конечно, можно было бы, чтобы артисты выступали под «минус», а то и под «плюс», но мне это не интересно», — заявила хозяйка фестиваля.

«Мне хочется, чтобы работал бренд фестиваля, а не имена артистов. Глупо приходить на фестиваль только ради кого-то. Каждый день — особенный, и там обязательно будет несколько человек, ради которых вы пришли», — сказала Вайкуле.

В общей сложности на мероприятии в Юрмале выступят около 40 артистов из 13 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Украина, Дания, Грузия, Эстония и другие. Также в фестивале Вайкуле примет участие двукратный бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев.

Как сообщает Sputnik, в преддверии музыкального мероприятия певица репетировала в собственной студии, которая находится недалеко от ее дома. «У нас тут новые соседи появились, но пока вроде не въехали. Остальные пока терпят. Но мы их салюты тоже, между прочим, терпим. Так что у нас взаимно», — поделилась Вайкуле.

«Я обожаю Одессу, воздух, людей, море… Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется», — сказала Вайкуле.

На украинском мероприятии артистка собирается выступить с сольной программой, включающей в себя хиты прошлых лет и новые песни.

Ранее певица оказалась в центре скандала, категорически отказавшись от концертов в Крыму. «Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — заявила Вайкуле.

При этом певица отметила, что поддерживает попавших в «черный список» артистов, лишенных права выступать на территории Украины.

«И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — сказала Вайкуле.

Недавно она также возмутила многих россиян признанием в отсутствии ностальгических воспоминаний, связанных с СССР. Вместе с тем звезда заявила, что испытывала радостные чувства после того, как «это все разрушилось». В результате певица не только разозлила окружающих, но также подверглась проверке Главного управления по вопросам миграции МВД России

Позднее в интервью YouTube-каналу «А поговорить» артистка высказалась и по поводу отказа выступать в Крыму. По словам Вайкуле, она незаслуженно подверглась критике, поскольку в Латвии существует закон о запрете посещения полуострова.

«Да, у нас такой закон. Можно открыть интернет и прочесть. Поэтому мне было смешно — такой идиотизм развели. Да еще с кем? Со мной!» — сказала она, назвав ажиотаж вокруг ситуации «бредом и сумасшествием».