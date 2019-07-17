Солистка «Блестящих» назвала виновных в провале группы 

Солистка "Блестящих" Ксения Новикова, которая входила в "золотой состав" группы вместе с Ольгой Орловой, Жанной Фриске и Юлией Ковальчук, подвергла критике продюсеров коллектива.
Сейчас Новикова считает, что "Блестящие" лишились былой славы из-за недостаточной работы продюсеров.
"К сожалению, они почти ничего не делают для "Блестящих", — цитирует Новикову, побеседовавшую с поклонниками, "Стархит".
В 2019 году группе "Блестящие" исполнилось 24 года. Сейчас, кроме Новиковой, солистками коллектива являются Марина Бережная, Сильвия Золотова, Кристина Илларионова.
Ранее продюсер рассказала о богатых любовниках солисток "Блестящих".