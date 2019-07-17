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Аллегрова отреагировала на «травлю» Леди Гаги 

Рамблер 10 минут назад
Российская певица Ирина Аллегрова опубликовала в Instagram концертную запись песни «Угонщица». Запись была сделана в 2017 году в рамках концерта «Моно».
Подписчики Аллегровой решили, что певица таким образом решила поддержать свою тезку супермодель Ирину Шейк.
На днях стало известно, что муж Шейк, актер и режиссер Брэдли Купер переехал к певице Леди Гаге, роман с которой завязался на съемках фильма «Звезда родилась».
После новости о переезде российские интернет-пользователи буквально затравили Леди Гагу в соцсетях, оставляя ей многочисленные комментарии с требованиями вернуть Купера Шейк.
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Шоу-бизнес , Видео
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