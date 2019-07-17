Аллегрова отреагировала на «травлю» Леди Гаги

Российская певица Ирина Аллегрова опубликовала в Instagram концертную запись песни «Угонщица». Запись была сделана в 2017 году в рамках концерта «Моно».

Подписчики Аллегровой решили, что певица таким образом решила поддержать свою тезку супермодель Ирину Шейк.

На днях стало известно, что муж Шейк, актер и режиссер Брэдли Купер переехал к певице Леди Гаге, роман с которой завязался на съемках фильма «Звезда родилась».

После новости о переезде российские интернет-пользователи буквально затравили Леди Гагу в соцсетях, оставляя ей многочисленные комментарии с требованиями вернуть Купера Шейк.