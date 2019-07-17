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Аллегрова отреагировала на «травлю» Леди Гаги хитом «Угонщица» 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Певица Ирина Аллегрова отреагировала на шумиху вокруг Леди Гаги, опубликовав на своей страничке в Instagram фрагмент одной из своих самых известных песен — «Угонщица». Запись была сделана в 2017 году в рамках концерта «Моно».
Многие пользователи уверены, что неслучайно именно сейчас на страничке исполнительницы появилась эта композиция. Поклонники Аллегровой оставили сотни восторженных комментариев:
«Спасибо вам от всего русского чата»,
«Как актуально. Нам кажется, что Гаге пора учить слова этой песни»,
«Ну прямо на злобу дня»,
«Осталось Укупника дождаться с песней «Я на тебе никогда не женюсь»,
«Ирина поддержала свою тезку», — заявили в комментариях пользователи.
Отметим, что на страничке американской звезды Леди Гаги в Instagram в последние сутки наблюдается наплыв комментариев от пользователей из России. Пользователи встали на защиту топ-модели Ирины Шейк, от которой к Леди Гаге, по слухам, ушел актёр и режиссер Брэдли Купер. Добавим, что ни актер, ни певица никаких заявлений не делали.
Напомним, у Шейк и Брэдли Купера в браке родилась дочь. Ребенок, как пишут американские СМИ, проводит время с мамой и папой — родители заботятся, чтобы их расставание не отразилось на малышке.
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Шоу-бизнес , Видео
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