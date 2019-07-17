Панина не выпустят из России

В Telegram сообщают , что актера Алексея Панина могут не выпустить за рубеж из-за долгов более чем на три миллиона рублей. Информация о задолженности опубликована на сайте судебных приставов.

На сайте на имя Алексея Вячеславовича Панина, родившегося 10 сентября 1977 года в Москве , записано 195 штрафов за нарушение ПДД, а также исполнительские сборы, взыскание налогов и сборов (всего 11 страниц).

По закону за границу не выпускают россиян, имеющих задолженность более 30 тысяч рублей по банковским кредитам, займам в МФО, услугам ЖКХ, налогам и штрафам. Неплательщикам алиментов ограничивают выезд за задолженность от десяти тысяч рублей.

В феврале прошлого года сотрудники ГИБДД задержали Панина на МКАД. За несколько дней до этого он опубликовал видео, демонстрирующее, как он едет по Ленинскому проспекту не пристегнутым, снимая себя на камеру с разных ракурсов и время от времени убирая руки с руля. После этого стало известно, что у актера множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.