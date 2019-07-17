Панина не выпустят из России 

В Telegram сообщают, что актера Алексея Панина могут не выпустить за рубеж из-за долгов более чем на три миллиона рублей. Информация о задолженности опубликована на сайте судебных приставов.
На сайте на имя Алексея Вячеславовича Панина, родившегося 10 сентября 1977 года в Москве, записано 195 штрафов за нарушение ПДД, а также исполнительские сборы, взыскание налогов и сборов (всего 11 страниц).
По закону за границу не выпускают россиян, имеющих задолженность более 30 тысяч рублей по банковским кредитам, займам в МФО, услугам ЖКХ, налогам и штрафам. Неплательщикам алиментов ограничивают выезд за задолженность от десяти тысяч рублей.
В феврале прошлого года сотрудники ГИБДД задержали Панина на МКАД. За несколько дней до этого он опубликовал видео, демонстрирующее, как он едет по Ленинскому проспекту не пристегнутым, снимая себя на камеру с разных ракурсов и время от времени убирая руки с руля. После этого стало известно, что у актера множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.
«Газета.ру» писала, что по состояния на конец 2017 года сумма задолженности актера (не только по штрафам) составляла около 250 тысяч рублей, а весной 2018-го долги выросли до миллиона рублей. В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) РФ сообщали, что BMW Панина могут выставить на торги из-за задолженности артиста.