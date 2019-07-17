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Подруга «Мисс Москва» рассказала подробности ее развода с королем Малайзии 

Газета.Ru 30 минут назад
Стали известны подробности развода «Мисс Москва» и бывшего короля Малайзии. Об этом пишет сайт kp.ru.
Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москва"
По словам директора конкурса «Краса России» и близкой подруги модели Татьяны Андреевой, Оксана Воеводина развелась с мужем и сейчас находится в Москве.
Она также отметила, что девушка приезжала в столицу на финал конкурса «Краса России — 2019» в июне будучи уже разведенной.
Развод модели также прокомментировал друг семьи Воеводиной. По его словам, «Мисс Москва» не виновата в разрыве с монархом.
«Оксана там не при чем. Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу», — отметил он.
Ранее сообщалось, о разводе экс-короля Малайзии и его русской жены.
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Шоу-бизнес , Видео , Оксана Воеводина , Малайзия , Москва
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