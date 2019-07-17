Подруга «Мисс Москва» рассказала подробности ее развода с королем Малайзии

Стали известны подробности развода «Мисс Москва » и бывшего короля Малайзии . Об этом пишет сайт kp.ru.

По словам директора конкурса «Краса России» и близкой подруги модели Татьяны Андреевой, Оксана Воеводина развелась с мужем и сейчас находится в Москве.

Она также отметила, что девушка приезжала в столицу на финал конкурса «Краса России — 2019» в июне будучи уже разведенной.

Развод модели также прокомментировал друг семьи Воеводиной. По его словам, «Мисс Москва» не виновата в разрыве с монархом.

«Оксана там не при чем. Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу», — отметил он.

Ранее сообщалось, о разводе экс-короля Малайзии и его русской жены.