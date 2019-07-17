СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

"Прекратить уголовное преследование в отношении Новикова Александра в связи с отсутствием состава преступления", — говорится в постановлении.

СК также отменил ему подписку о невыезде и снял арест с его имущества.

Новиков был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце 2016 года. Как полагало следствие, он мог быть причастен к хищению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге его компания "Домбери".