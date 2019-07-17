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СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста. Копию соответствующего постановления музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.
"Прекратить уголовное преследование в отношении Новикова Александра в связи с отсутствием состава преступления", — говорится в постановлении.
СК также отменил ему подписку о невыезде и снял арест с его имущества.
Новиков был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце 2016 года. Как полагало следствие, он мог быть причастен к хищению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс", который строила в Екатеринбурге его компания "Домбери".
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Шоу-бизнес , Александр Новиков , СКР , Свердловская Область
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