Дочь рассказала о состоянии Кузнецова

Утром СМИ сообщили, что у звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» возникли проблемы с сердцем, он был экстренно госпитализирован, перенес операцию и чувствует себя удовлетворительно после нее.

«Все в порядке у него», — сообщила Александра Кузнецова.

По ее словам, артист не был госпитализирован по причине проблем с сердцем, а приехал в одну из больниц Санкт-Петербурга самостоятельно ради прохождения планового осмотра.

72-летного Заслуженного артиста России Юрия Кузнецова прославила роль начальника РУВД Юрия Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Кроме того, актер известен ролями в таких фильмах, как «Брат», «Мой друг Иван Лапшин» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», а также в таких сериалах, как «Противостояние», «Преступление и наказание», «Чужой район 2», «Участок» и «Ладога».