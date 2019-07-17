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Дочь рассказала о состоянии Кузнецова 

Рамблер + ещё 8 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Кузнецов в порядке, рассказала 5 каналу его дочь Александра.
Утром СМИ сообщили, что у звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» возникли проблемы с сердцем, он был экстренно госпитализирован, перенес операцию и чувствует себя удовлетворительно после нее.
«Все в порядке у него», — сообщила Александра Кузнецова.
По ее словам, артист не был госпитализирован по причине проблем с сердцем, а приехал в одну из больниц Санкт-Петербурга самостоятельно ради прохождения планового осмотра.
72-летного Заслуженного артиста России Юрия Кузнецова прославила роль начальника РУВД Юрия Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Кроме того, актер известен ролями в таких фильмах, как «Брат», «Мой друг Иван Лапшин» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», а также в таких сериалах, как «Противостояние», «Преступление и наказание», «Чужой район 2», «Участок» и «Ладога».
Шоу-бизнес , Александра Кузнецова , Юрий Кузнецов , Юрий Петренко , МВД
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