«Обратись к Баскову»: Киркоров матом ответил Бузовой

Певец Филипп Киркоров отказался от предложения Ольги Бузовой спеть дуэтом и посоветовал ей обратиться к Николаю Баскову . Бузова стала участницей YouTube-проекта Comment Out, предложить Киркорову песню было одним из ее заданий.

Певица позвонила Киркорову и по громкой связи прочитала текст, заранее приготовленный авторами Comment Out.

«Я придумала песню. Там есть и сексуальный подтекст, там и мало слов. И мне кажется, это будет бомба и такая танцевальная версия, чтобы успеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах. Но я не давлю на тебя, просто скажи, как тебе. Ок?» — сказала она.

После этого Бузова напела песню: «Собачка говорит: „Гав-гав“. Коровка говорит: „Му-му“. Кошка говорит: „Мяу-мяу“, а я скажу тебе: „Привяу“. Гав, гав, гав, му, му, му, привяу».

Киркоров послушал и ответил отказом.

«Оль, ты ***? Я такое говно петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот Коля! Ты знаешь, Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, он, я уверен, на это согласится», — предложил Бузовой певец.

Он добавил, что сейчас «вообще не готов к дуэтам».

«Я, может быть, сейчас готов к дуэту только с одной певицей, и я ее жду, с Селин Дион», — подчеркнул Киркоров.

Ранее Киркоров хвалил творчество Бузовой. Она снялась в его клипе на песню «Цвет настроения синий», затем на вручении премии RU.TV певец носил ее на руках. Киркоров отмечал работоспособность Бузовой и умение справляться с критикой. По словам Киркорова, его в начале карьеры тоже все ненавидели и критиковали из-за песни «Зайка».