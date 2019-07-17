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Актер из «Улиц разбитых фонарей» экстренно госпитализирован 

Рамблер 25 минут назад
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в больницу из-за проблем с сердцем и перенес операцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, актер был госпитализирован в одну из клиник в Санкт-Петербурге по причине возникновения у него проблем с сердцем. В медицинском учреждении Кузнецов был прооперирован.
5 канал сообщает, что врачи оценивают состояние артиста после хирургического вмешательства как удовлетворительное.
Юрию Кузнецову 72 года. Он — уроженец Абакана, выпускник Дальневосточного педагогического института искусств, Заслуженный артист России.
Кузнецов играл в Хабаровском городском драмтеатре, Омском театре драмы, Санкт-Петербургском театре комедии Акимова, в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа-старшего, «Брат» Алексея Балабанова, «Остров» Павла Лунгина.
Наибольшую известность актеру принесла роль начальника районного управления внутренних дел Юрия «Мухомора» Петренко в пяти сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей».
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Балабанов , Павел Лунгин , Юрий Кузнецов , Никита Михалков , Санкт-Петербург
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