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«Миллиона не хватает»: Седокова раскрыла ежемесячные траты 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова, купившая в ипотеку квартиру в Москве, рассказала, сколько денег ей приходится тратить в месяц. Об этом певица рассказала на шоу «50 вопросов», выпуск опубликован на YouTube.
«Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами», — заявила певица.
Седокова отметила, что в ее команде работают 10-15 человек, которым она также должна платить зарплаты.
Во время съемок интервью певица была за рулем Maybach. Она рассказала, что до этого у нее были Geländewagen и Audi A8.
Самой дорогой вещью в своем гардеробе Седокова назвала кроссовки за четыре тысячи долларов (более 250 тысяч рублей).
В конце прошлого года певица сообщила о покупке квартиры в ипотеку. Первый взнос составил 30 процентов от стоимости квартиры, хотя она рассчитывала отдать десять процентов. В итоге ей пришлось обратиться в ломбард, рассказала Седокова Tele.ru.
«Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде», — говорила певица.
По ее словам, одного крестика не хватило, деньги пришлось занимать у друзей.
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Шоу-бизнес , Анна Седокова , Москва
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