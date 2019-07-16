«Поверг в шок»: стилист оценил внешний вид Хлебниковой 

Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала внешний вид Марины Хлебниковой, предположив, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщают «Дни.ру».
Николаева обратила внимание на появление Хлебниковой в программе «Привет, Андрей». Певица пришла в студию в длинном бежевом платье с рюшами и с новой, короткой стрижкой.
«Если честно, меня внешний вид Хлебниковой тоже поверг в шок. Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней», — заявила стилист.
Николаеву расстроило, что певица «довела себя до такого состояния» и выбрала «устаревший» образ.
«Платье с рюшами — не актуальные уже давным-давно украшения, прическа времен молодости моей мамы…», — подчеркнула стилист.
По ее мнению, визажист пытался исправить ситуацию, но ему это не удалось.
В октябре прошлого года скончался музыкант Антон Логинов, с которым Хлебникова жила в незарегистрированном браке. Певица нашла его тело в московской квартире и обратилась в полицию. Позже артистка попала в больницу.
Интернет-пользователи заметили, что певица сильно похудела.
Сама певица рассказала «Каравану историй», что после смерти Логинова ничего не ела и стремительно теряла вес. По ее словам, еще до этого она столкнулась с серьезной болезнью из-за ошибки стоматолога, а затем сломала позвонки, что также повлияло на ее общее состояние.
«Читаю небылицы о себе в интернете — то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто бы сделала неудачную пластику, и становится до колик смешно. <…> Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а по травме», — отметила она