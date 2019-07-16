«Поверг в шок»: стилист оценил внешний вид Хлебниковой

Николаева обратила внимание на появление Хлебниковой в программе «Привет, Андрей». Певица пришла в студию в длинном бежевом платье с рюшами и с новой, короткой стрижкой.

«Если честно, меня внешний вид Хлебниковой тоже поверг в шок. Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней», — заявила стилист.

Николаеву расстроило, что певица «довела себя до такого состояния» и выбрала «устаревший» образ.

«Платье с рюшами — не актуальные уже давным-давно украшения, прическа времен молодости моей мамы…», — подчеркнула стилист.

По ее мнению, визажист пытался исправить ситуацию, но ему это не удалось.

В октябре прошлого года скончался музыкант Антон Логинов , с которым Хлебникова жила в незарегистрированном браке. Певица нашла его тело в московской квартире и обратилась в полицию. Позже артистка попала в больницу.

Интернет-пользователи заметили, что певица сильно похудела.

Сама певица рассказала «Каравану историй», что после смерти Логинова ничего не ела и стремительно теряла вес. По ее словам, еще до этого она столкнулась с серьезной болезнью из-за ошибки стоматолога, а затем сломала позвонки, что также повлияло на ее общее состояние.